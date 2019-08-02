Глава Союза биатлонистов России выловил щуку ростом со своего сына
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в отпуске успел удачно порыбачить вместе с сыном. Ему удалось поймать большую щуку.
«Вот такой сегодняшний улов! Такое бывает не часто! Боролись с ней 10-15 минут, но сумели добыть! Ростом с моего сына!» – написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».
В комментариях, отвечая на вопрос о весе рыбы, Драчёв написал: «Думаем, около 10 кг».
Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Драчёв – российский и белорусский биатлонист, четырёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-1995/96. 18 мая 2018 года Владимир Драчёв был избран президентом Союза биатлонистов России. Также Драчёв является депутатом Государственной Думы России.
- 2 августа 2019
-
17:34
- 1 августа 2019
-
13:17
-
09:51
- 31 июля 2019
-
00:44
- 30 июля 2019
-
18:50
- 29 июля 2019
-
21:34
-
21:03
-
19:52
-
19:34
-
19:29
-
15:11
-
13:50
-
09:49
- 28 июля 2019
-
19:57
-
17:23
-
17:18
-
13:56
-
10:47
- 27 июля 2019
-
23:01
-
16:58
-
13:59
- 26 июля 2019
-
10:57
-
10:25
-
09:57
-
09:49
- 25 июля 2019
-
16:59
-
15:16
-
13:12
-
12:16
- 24 июля 2019
-
12:44
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
Партнерский контент