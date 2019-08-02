Глава Союза биатлонистов России выловил щуку ростом со своего сына

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в отпуске успел удачно порыбачить вместе с сыном. Ему удалось поймать большую щуку.

«Вот такой сегодняшний улов! Такое бывает не часто! Боролись с ней 10-15 минут, но сумели добыть! Ростом с моего сына!» – написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях, отвечая на вопрос о весе рыбы, Драчёв написал: «Думаем, около 10 кг».

Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Драчёв – российский и белорусский биатлонист, четырёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-1995/96. 18 мая 2018 года Владимир Драчёв был избран президентом Союза биатлонистов России. Также Драчёв является депутатом Государственной Думы России.