Физиотерапевты разработали для Йоханнеса Бё специальную программу подготовки
Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о проблемах со спиной в ходе летней подготовки. По данным VG, физиотерапевты разработали ежедневную программу для спортсмена, чтобы не допустить рецидива.
«Эти проблемы приходят и уходят. На этой предсезонке я сталкиваюсь с ними в третий раз. За последний месяц они возникали уже дважды. Самое сложное – работать с палками.
Летом, после сезона, много свободного времени, я отдыхаю. А потом возвращаюсь в тренажерный зал и усердно работаю. Думаю, это приводит к лишним перегрузкам.
Сейчас пытаюсь работать по новой программе, но не знаю поможет ли. Остаётся скрестить пальцы», — сказал Бё.
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