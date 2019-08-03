Физиотерапевты разработали для Йоханнеса Бё специальную программу подготовки

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о проблемах со спиной в ходе летней подготовки. По данным VG, физиотерапевты разработали ежедневную программу для спортсмена, чтобы не допустить рецидива.

«Эти проблемы приходят и уходят. На этой предсезонке я сталкиваюсь с ними в третий раз. За последний месяц они возникали уже дважды. Самое сложное – работать с палками.

Летом, после сезона, много свободного времени, я отдыхаю. А потом возвращаюсь в тренажерный зал и усердно работаю. Думаю, это приводит к лишним перегрузкам.

Сейчас пытаюсь работать по новой программе, но не знаю поможет ли. Остаётся скрестить пальцы», — сказал Бё.