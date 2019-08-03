Тренер: Йоханнесу Бё иногда нужен пинок под зад, чтобы он включился

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен рассказал об особенностях Йоханнеса Бё. По словам специалиста, спортсмен очень плохо переходит от отдыха к работе.



«Мы должны иногда давать ему пинка под зад. Но таков Йоханнес, просто за ним нужно следить.

Когда включен в работу, он действительно отдаётся на 100 процентов, а когда выключен – то тоже по полной», — приводит слова Кристиансена VG.



Ранее Йоханнес Бё рассказал о проблемах со спиной в ходе летней подготовки. По словам спортсмена, он столкнулся с подобным в третий раз за лето. Физиотерапевты команды составили для него специальный режим занятий.

26-летний Йоханнес Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, семикратный чемпион мира.