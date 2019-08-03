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Тренер: Йоханнесу Бё иногда нужен пинок под зад, чтобы он включился

Тренер: Йоханнесу Бё иногда нужен пинок под зад, чтобы он включился
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен рассказал об особенностях Йоханнеса Бё. По словам специалиста, спортсмен очень плохо переходит от отдыха к работе.

«Мы должны иногда давать ему пинка под зад. Но таков Йоханнес, просто за ним нужно следить.
Когда включен в работу, он действительно отдаётся на 100 процентов, а когда выключен – то тоже по полной», — приводит слова Кристиансена VG.

Ранее Йоханнес Бё рассказал о проблемах со спиной в ходе летней подготовки. По словам спортсмена, он столкнулся с подобным в третий раз за лето. Физиотерапевты команды составили для него специальный режим занятий.

26-летний Йоханнес Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, семикратный чемпион мира.

Физиотерапевты разработали для Йоханнеса Бё специальную программу подготовки
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