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М. Фуркад — о неудачном сезоне: я был словно в чужом теле

М. Фуркад — о неудачном сезоне: я был словно в чужом теле
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мыслями о причинах провала в прошлом сезоне. Семикратный обладатель Кубка мира выиграл только две личные гонки в сезоне, тогда как норвежец Йоханнес Бё первенствовал 15 раз.

«Привык бороться за победу или место на подиуме в каждой гонке, поэтому оказаться не на этом уровне было очень сложно. Не узнавал себя. Чувствовалось, что я был словно в чужом теле. Думаю, слишком много и интенсивно тренировался, поэтому сил на гонки уже не хватало. Весной постарался немного успокоиться.

Дело даже не в результатах, а в том, на что я способен, не узнавал себя. Спрашивал себя, что сделал не так, чтобы заслужить это. Однако у меня был нормальный сезон после девяти невероятных сезонов, поэтому не могу винить себя или своё тело. Я много требовал от себя за эти годы. Надеюсь, я дал телу перерыв и вернулся к своей лучшей форме», — приводит слова Фуркада NRK.

«Фуркаду воздалось за Логинова». А вы думали, что биатлонные боги спят?
«Это ему за всё, что он говорил против нас». У главы российского биатлона накипело после бронзы в эстафете.
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