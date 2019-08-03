М. Фуркад — о неудачном сезоне: я был словно в чужом теле

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мыслями о причинах провала в прошлом сезоне. Семикратный обладатель Кубка мира выиграл только две личные гонки в сезоне, тогда как норвежец Йоханнес Бё первенствовал 15 раз.

«Привык бороться за победу или место на подиуме в каждой гонке, поэтому оказаться не на этом уровне было очень сложно. Не узнавал себя. Чувствовалось, что я был словно в чужом теле. Думаю, слишком много и интенсивно тренировался, поэтому сил на гонки уже не хватало. Весной постарался немного успокоиться.

Дело даже не в результатах, а в том, на что я способен, не узнавал себя. Спрашивал себя, что сделал не так, чтобы заслужить это. Однако у меня был нормальный сезон после девяти невероятных сезонов, поэтому не могу винить себя или своё тело. Я много требовал от себя за эти годы. Надеюсь, я дал телу перерыв и вернулся к своей лучшей форме», — приводит слова Фуркада NRK.