Биатлонист Вьюхин: Малком перешёл из «Барселоны» в «Зенит» — с небес на землю

Биатлонист сборной России Андрей Вьюхин, болеющий за санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых нападающего «Барселоны» Малкома. В четвёртом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака на своём поле сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Мне вообще нисколько не понравился матч. Думаю, игроки пока ещё не в лучшей форме. Впереди – длинный сезон, Лига чемпионов, и сейчас физически команда не на пике. Идёт подготовка к ключевым матчам.

Зато подписали Малкома из «Барселоны» за 40 миллионов евро! Со времён Халка не было таких приобретений. Плюс — Малкому всего 22 года. Это Халк пришёл в «Зенит» уже созревшим игроком. А так, переход из «Барселоны» в «Зенит», с небес на землю, это круто.

«Зенит» возглавляет Сергей Семак – великий игрок, сейчас уже крутой тренер. Он, уверен, спуску никому не даст", — цитирует Вьюхина «Тюменская арена».