В федерации биатлона Москвы отреагировали на возвращение Подчуфаровой

Президент федерации биатлона Москвы Сергей Рожков прокомментировал информацию о том, что Ольга Подчуфарова в этом году намерена возобновить карьеру.

«Изначально она написала заявление о том, что заканчивает со спортом, её исключили из всех списков кандидатов сборной Москвы и России.

Если она нашла возможность, финансирование, может, у неё родственник вообще в Мордовии живёт – значит там и готовится, это её право. Человек с таким опытом не принимал решения просто так, наверняка была проведена подготовительная работа. Что ж, в добрый путь. Мы её будем поддерживать.

Для меня было неожиданностью, что Оля снова планирует выступать. Слухи шли разные, она говорила «возможно, может быть». Когда её карьера завершалась, она сказала, что подумает насчёт предложений из других стран. Потом она закончила, казалось, привыкает к гражданской жизни. С Олей я не разговаривал, но планирую.

Реально ли для неё попасть в сборную России? В принципе – реально. Специфика женского организма такова, что многие, например, возвращаются после декрета и выступают даже лучше. Надеюсь, у неё всё получится", – цитирует Рожкова «Спорт-экспресс».