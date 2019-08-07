Норвежский биатлонист Йоханнес Бё станет отцом

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что зимой в его семье ожидается пополнение.
26-летний спортсмен и его супруга Хедда Дэли ожидают рождения ребёнка в январе 2020 года.
«Мы ждём ребенка. Мы так счастливы и благодарны!» — написал Бё в „Инстаграме“.
Ранее тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды для подготовки к следующему сезону. В состав первой команды вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале. Во вторую команду попали Александр Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Фредрик Йесбакк, Синдре Петтерсен, Эндре Стрёмсхейм, Вебьорн Сорум.
В Кубке наций сезона-2018/19 мужская сборная Норвегии заняла первое место.
Запись доступна в «Инстаграме» Йоханнеса Бё.
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