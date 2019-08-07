Богалий: команде нужна помощь, а у Подчуфаровой хороший спортивный опыт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала решение Ольги Подчуфаровой вернуться в спорт.

«Если Подчуфарова решила возобновить карьеру, значит, готова ко всем испытаниям, которые придётся пройти. Знаю, как это — возвращаться. Не думаю, что кто-то из девчонок готов уступать место, поэтому Ольге предстоит очень кропотливая работа. Придется очень серьёзно подходить ко всем отборам. Будем ждать её возвращения. Нашей команде нужна помощь, а у Подчуфаровой хороший спортивный опыт. Если у Ольги всё получится, девчонкам будет полезно находиться рядом с этой спортсменкой.

Получится ли пробиться в сборную? Думаю, сейчас не стоит планировать. Поживем увидим. Оле пожелаем удачи и стойкости. Надеюсь, имевшие ранее место проблемы со здоровьем отошли на второй план. Надеюсь, она отдохнула. В том числе и психологически. При правильной работе и её спортивном опыте не то что пробиться, а своё место, конечно, занять можно. Насколько Оля будет готова бороться дальше, бороться с лучшими в этом мире, думаю, увидим, когда она пройдет первый этап», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».

Подчуфарова заявила, что намерена вернуться в спорт и постарается попасть в сборную. Победительница и призёр этапов Кубка мира решила завершить карьеру в 2018 году.