Бескон: после травмы мотивация и желание добиться результата по-прежнему высоки

Французская биатлонистка Анаис Бескон рассказала, что продолжает восстанавливаться после травмы колена, а её мотивация по-прежнему высока.

«После не совсем удачного сезона-2018/19 моя мотивация и желание добиться результата по-прежнему высоки. Я черпаю энергию от хороших индивидуальных результатов и удовлетворение от наших коллективных подиумов.

Я составила список вещей, которые необходимо улучшить после прошлой зимы. Моё колено постепенно восстанавливается, хотя я все ещё обращаю на него внимание и адаптирую тренировки, если требуется. Сейчас я занимаюсь по плану, составленному вместе с тренерами. У меня много работы, и я возвращаюсь из Канады, чтобы сделать следующий шаг», – приводит слова Бескон Ski-Nordique.

Бескон — олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете и шестикратная вице-чемпионка мира.