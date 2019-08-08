«Может, мне лучше петь?» Губерниев устроил танцы в радиоэфире

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» видео своего танца с Аллой Довлатовой во время радиоэфира. Он попросил болельщиков придумать название для этих плясок, а также поинтересовался, не стоит ли ему заняться пением.

«Эфир с Аллой Довлатовой был прекрасен и завершился безумными плясками! Друзья, как можно назвать наш танец? Ваши варианты? Может, лучше мне петь?» — написал Губерниев под видеороликом.



Ранее журналист возмущался отсутствием оперативной реакции на стихийное бедствие, которое охватило Сибирь. Регион страдает от масштабных лесных пожаров.

В июле Губерниев стал участником флешмоба 40 Years Challenge. На своей фотографии, состаренной с помощью приложения, он стал невероятно похож на первого президента России Бориса Ельцина.

Губерниев — про пожары в Сибири: тушить будем? Или всё сгорит?