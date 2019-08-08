Российская биатлонистка Ольга Якушова собирается перейти в сборную Беларуси

Российская биатлонистка Ольга Якушова объявила о намерении сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Беларуси.
«Всё будет зависеть от международной федерации (IBU). Сейчас она создает новый регламент по переходам, и пока никто не знает, каким он будет. Может, они разрешат переходить не более, чем одному спортсмену в год, или еще что-то. Поэтому мы ждем сентября, когда документы будут опубликованы, а потом уже белорусская федерация будет решать. Карантина у меня не будет, ведь я уже два года не выступала.
Выбрала Беларусь, потому что там работает Владимир Борисович Королькевич. Я с ним уже тренировалась, его подход мне нравится. В принципе, у нас была договоренность о переходе еще в первый год после того, как я закончила карьеру. Но тогда я была совершенно эмоционально не готова к тренировкам. Мне не хотелось даже смотреть ни на лыжи, ни на оружие. И только спустя еще год я поняла, что у меня появились силы и желание для возвращения в биатлон», — сказала Якушова в интервью «Спорт-экспрессу».
Биатлонистка также отметила, что у неё есть запасной вариант на случай, если ей не разрешат выступать за Беларусь.
«У меня есть запасной вариант – это возвращение обратно в сборную Красноярского края. В мае мы разговаривали с Сергеем Геннадиевичем Усаньковым, и он вроде бы не против взять меня обратно. Если IBU опубликует такие документы, что с белорусами не получится, я хотела бы поехать на вкатку вместе с Красноярском и дальше выступать на российских стартах», — отметила Якушова.
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