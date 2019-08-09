Поварницын заменит Стрельцова в составе сборной России на летнем ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России произвёл две замены в составе команды на чемпионат мира по летнему биатлону. Александр Поварницын выступит вместо Кирилла Стрельцова, в юниорской команде Игорь Малиновский вызван на смену Даниле Калинину, информирует ТАСС.

«Стрельцов вынужден пропустить чемпионат мира по причине болезни. Что касается Калинина, то его замена согласована с Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, поскольку было принято решение иначе построить подготовку спортсмена к зимнему сезону», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по летнему биатлону состоится с 23 по 25 августа в Раубичах (Беларусь).

Поварницын в прошлом сезоне принял участие в шести этапах Кубка мира. В личных гонках не поднимался выше 24-го места.