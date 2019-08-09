Шипулин — о ситуации с контрактами: СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поддержал российских спортсменов и в частности Александра Логинова в ситуации с подписанием контрактов с Союзом биатлонистов России (СБР) на новый сезон. Лидер команды Логинов в настоящий момент не заключил договора с СБР.

«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день её только усугубляет. В том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ. Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать.

Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал называть ситуацию мятежом. Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права.

Грубо говоря, он составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов. Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным. А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами.

Руководство союза просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь – не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются. Я знаком с ходом практически всех переговоров и тем, как на них вели себя обе стороны. Я не хочу вдаваться в детали, потому что тут парни должны сами принять решение, хотят ли они обсуждения ситуации в публичном поле.

Нужно искать компромисс за счёт переговоров, а не угроз. Руководству СБР нужно перестать смотреть на ситуацию только со своей колокольни. Они ведут себя с позиции силы, поставив себя выше спортсменов. Позиция «не хотите — не подписывайте» выглядит в данном случае ущербной. Ещё более ущербным выглядит запугивание спортсменов.

Да, иногда мы соревновались без подписанного договора. Но глобально, конечно, это не решение проблемы. Необходимо разработать модель контракта, которая устроила бы все стороны и справедливо учитывала интересы и спортсменов, и союза. Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия. Именно из-за спортсменов спонсоры приходят в биатлон. Руководство СБР почему-то об этом забывает», — приводит заявление Шипулина РИА «Новости».