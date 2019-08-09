Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились, ничего страшного

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подвёл итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи, и подтвердил, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной СБР.
«Резюме по итогам встречи со спортсменами и тренерами таково: первое — мы действуем в соответствии с договорённостями, то есть сугубо в юридическом плане. Итак, есть спортсмены, которые подписали договоры. Их большинство. Соответственно, обе стороны, спортсмен и СБР, обязаны соблюдать условия договора. Логично, не так ли? Это даже не просто логично, а так гласит закон.
Второе — есть биатлонист, не подписавший договор, в данном случае Александр Логинов. Значит, если договор не подписан, то ни одна из сторон другой стороне ничего не должна. То есть Логинов ничего не должен СБР, а мы ничего не должны Логинову. Это же нормально, так? Поэтому дальше мы действуем в соответствии с текущей ситуацией. Тот, кто подписал, должен выполнять договорённости, а с Логиновым мы не договорились. Ну, ничего страшного, живём дальше.
Третье — кто-то не согласен с условиями договора. При этом он его подписал. Что ж, тот, кто не согласен, кто хочет откорректировать договор, может приехать ко мне в офис СБР. Мы обсудим, и, вполне возможно, какие-то корректировки внесём в договор. Правда, они его читали с февраля, понимаете, какая картина? Я в феврале разослал проект договора, а сейчас уже август. Спрашивается, почему они так долго думали? В итоге они договоры подписали, а теперь сказали, что не согласны. Это странно.
Четвёртое — если им не нравятся договоры, которые они подписали, то могут приехать и расторгнуть. Скажу так: я спокойно расторгну договор с кем угодно. Пусть приезжают. Только не всем колхозом, а каждый лично. Всё расторгнем, какие проблемы? Никаких проблем. А шума в прессе очень много", — приводит слова Голикова РИА «Новости».
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