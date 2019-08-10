Биатлонистка Татьяна Акимова родила дочку

Российская биатлонистка Татьяна Акимова и её супруг Вячеслав стали родителями.

«Поздравляю Славу и Таню Акимовых с рождением дочки! Желаю им крепкого здоровья, любви, семейного счастья и всех благ!» – написал начальник Информационно-аналитического управления главы Чувашии Михаил Вансяцкий на своей странице в «Фейсбуке».

28-летняя Акимова — победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене в смешанной эстафете. На счету Акимовой также три медали Универсиады-2013 в Трентино и две награды Всемирных военных игр – 2017 в Сочи. Татьяна — лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона 2015/2016.

После олимпийского сезона Акимова взяла перерыв в карьере, связанный с желанием стать матерью.