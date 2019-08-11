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Тарьей Бё выиграл масс-старт на фестивале в Германии, Гараничев стал седьмым

Тарьей Бё выиграл масс-старт на фестивале в Германии, Гараничев стал седьмым
Биатлон / Прочие турниры 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на фестивале City Biathlon Wiesbaden в Висбадене (Германия). Спустя полминуты вторым финишировал его младший брат – Йоханнес. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе.

Единственный представитель России Евгений Гараничев стал седьмым.

Во время стрельбы спортсмены, как в эстафете, использовали дополнительные патроны и бежали штрафные круги.

Фестиваль City Biathlon Wiesbaden. Висбаден (Германия)
Мужчины. Масс-старт

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 27.58,9 (0 штрафных кругов + 3 доппатрона)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 29,8 (0+5)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +1.02,1 (0+4)
4. Лукас Хофер (Италия) – +1.07,0 (1+10)
5. Роман Реес (Германия) – +1.16,5 (0+4)
6. Бенедикт Долль (Германия) – +1.53,0 (0+7)
7. Евгений Гараничев (Россия) – +3.46,0 (2+8)

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