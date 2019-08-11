Тарьей Бё выиграл масс-старт на фестивале в Германии, Гараничев стал седьмым

Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на фестивале City Biathlon Wiesbaden в Висбадене (Германия). Спустя полминуты вторым финишировал его младший брат – Йоханнес. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе.

Единственный представитель России Евгений Гараничев стал седьмым.

Во время стрельбы спортсмены, как в эстафете, использовали дополнительные патроны и бежали штрафные круги.

Фестиваль City Biathlon Wiesbaden. Висбаден (Германия)

Мужчины. Масс-старт

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 27.58,9 (0 штрафных кругов + 3 доппатрона)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 29,8 (0+5)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +1.02,1 (0+4)

4. Лукас Хофер (Италия) – +1.07,0 (1+10)

5. Роман Реес (Германия) – +1.16,5 (0+4)

6. Бенедикт Долль (Германия) – +1.53,0 (0+7)

7. Евгений Гараничев (Россия) – +3.46,0 (2+8)