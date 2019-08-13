Драчёв: подпишет Логинов контракт или нет — 50/50. Мы и динозавров увидеть можем

Президент союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что Александр Логинов будет вынужден подписать контракт с федерацией, если хочет выступать на международных соревнованиях.
«Может ли гипотетически Логинов не подписать контракт? Наверное, может. Почему нет? Это – 50/50. Может да, а может нет. Можем ли мы сейчас прямо здесь увидеть динозавров? Можем увидеть, а можем не увидеть.
Предположительно, если он не подпишет контракт, то рискует остаться вне сборной России. Но не думаю, что это нужно ему. Как спортсмен он хочет выступать, заниматься и продолжать спортивную карьеру. И Союзу биатлонистов России нужно, чтобы лидер команды выступал на международных соревнованиях.
Такие прецеденты уже были. Петтер Нортуг не подписывал контракт с федерацией, и его просто не брали на соревнования. В итоге он всё-такие его подписал и продолжил выступать. Такие ситуации всегда заканчиваются решением. В любом случае это будет в пользу биатлона», — сказал Драчёв в интервью «АТН».
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