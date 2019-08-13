Драчёв: это в прошлой жизни на экипировке висели личные спонсоры спортсменов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение относительно конфликтной ситуации с российскими биатлонистами из-за условий контракта.

«Все понимают, этот договор нужен. Как страховка на машину. Мы когда едем в Европу, не говорим: «Мы не будем покупать страховку на машину, но всё равно пустите нас». Мы должны иметь соглашение между спортсменом и федерацией, которая везёт его, отвечает за него на международных соревнованиях. Как федерация, мы обязаны заключить соглашение с каждым спортсменом.

Камнем преткновения стали места на экипировке: на винтовке, на одежде, на шапке. Есть большие спонсоры, которые уже эти места забрали. Для личного пользования спортсменов мы отдаём, как и везде, одно-два места. Не больше, хотя некоторые федерации вообще не отдают.

Это в прошлой жизни у ребят были свои спонсоры, которые висели на свободных местах. Сейчас они заняты другими спонсорами, которые работают для всего российского биатлона, а не в интересах одного спортсмена. Поэтому возникли разногласия. Эти места мы не можем отдать никому, потому что это уже заключённые контракты с СБР», – сказал Драчёв в интервью «АТН».