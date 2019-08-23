Расписание чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах

С 23 по 25 августа в Раубичах (Беларусь) пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Представляем расписание соревнований.

23 августа

Квалификация суперспринта, юниоры. 10:40 мск

Квалификация суперспринта, юниорки. 11:15

Квалификация суперспринта, мужчины. 13:00

Квалификация суперспринта, женщины. 13:35

Финал суперспринта, юниоры. 15:10

Финал суперспринта, юниорки. 15:40

Финал суперспринта, мужчины. 17:10

Финал суперспринта, женщины. 17:40



24 августа

Спринт, юниоры. 10:45

Спринт, юниорки. 13:15

Спринт, мужчины. 16:00

Спринт, женщины. 18:00

25 августа

Гонка преследования, юниоры. 11:15

Гонка преследования, юниорки. 13:15

Гонка преследования, мужчины. 15:45

Гонка преследования, женщины. 17:30

Состав сборной России



Мужчины: Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын.

Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина.

Юниоры: Игорь Малиновский, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин.

Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.