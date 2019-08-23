Расписание чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах

С 23 по 25 августа в Раубичах (Беларусь) пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Представляем расписание соревнований.
23 августа
Квалификация суперспринта, юниоры. 10:40 мск
Квалификация суперспринта, юниорки. 11:15
Квалификация суперспринта, мужчины. 13:00
Квалификация суперспринта, женщины. 13:35
Финал суперспринта, юниоры. 15:10
Финал суперспринта, юниорки. 15:40
Финал суперспринта, мужчины. 17:10
Финал суперспринта, женщины. 17:40
24 августа
Спринт, юниоры. 10:45
Спринт, юниорки. 13:15
Спринт, мужчины. 16:00
Спринт, женщины. 18:00
25 августа
Гонка преследования, юниоры. 11:15
Гонка преследования, юниорки. 13:15
Гонка преследования, мужчины. 15:45
Гонка преследования, женщины. 17:30
Состав сборной России
Мужчины: Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын.
Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина.
Юниоры: Игорь Малиновский, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин.
Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.
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