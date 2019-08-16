Драчёв: как без договора СБР может возить биатлонистов на этапы Кубка мира?

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о претензиях биатлонистов к договору с СБР, который в настоящее время не подписал только Александр Логинов. Особое внимание в коллективном письме спортсменов в СБР было уделено вопросу о распределении мест на экипировке для логотипов спонсоров СБР и личных спонсоров спортсменов.

«Суть больше в том, что спортсменам хотелось бы остаться на уровне, когда никто не контролировал, что где размещать. Разногласия в местах размещения рекламы. У нас есть места на винтовках. Когда не было больших спонсоров, эти места отдавались на откуп спортсменам. Раньше никто не контролировал процесс, и всё было спущено на самотёк. Никто не уменьшает возможность спортсменов иметь личных спонсоров, просто хотим перенести этот процесс на бумагу, чётко регламентировать.

Что будет со спортсменами, которые не подпишут контракт? Мы так серьёзно это дело не обсуждали. Наверное, если ты не подписал договор, то не будешь выступать. Как мы без договора с федерацией можем вас вывозить на этапы Кубка мира? Пусть тогда ваши спонсоры вас вывозят. Спортсменам нужен массажист, экипировка, инвентарь. Сейчас это всё у них есть, но без контракта пусть всем обеспечивают спонсоры.

Договоримся в любом случае, сборная России будет выступать. Скандалы у нас были и раньше, но эту ситуацию даже не могу назвать скандалом, это рабочий процесс», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».