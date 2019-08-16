Волков: попасть в команду — это пока основная цель

Российский биатлонист Алексей Волков, участвовавший в отборочных стартах к летнему чемпионату мира, рассказал, как проходит его подготовка к зимнему сезону.

«В большей степени эти старты я рассматриваю как контрольный этап моей подготовки. Потому что тренируясь в одиночку, делать контрольные бессмысленно, а вот приехать на соревнования и выступить — это уже совсем другое. На летний чемпионат мира, может, и хотел попасть, но целенаправленно к этим стартам я не готовился и отобраться целью не ставил. Это первый старт. Ехал с таким настроением: попаду — хорошо, не попаду — ничего страшного, это тренировочный этап, буду готовиться дальше.

До стартов в Тюмени у меня не было скоростных тренировок, поэтому и на соревнованиях не было скорости, бежал только за счёт силы. Данные старты помогли мне скорректировать дальнейший план тренировок. Выступив в Тюмени, я выяснил, в каких компонентах мне нужно добавить, а какие компоненты у меня соответствуют моему самочувствию. До старта сезона ещё есть время, поэтому сейчас работаю над скоростными компонентами в том числе.

Попасть в команду — это пока основная цель, а дальше уже, естественно, буду отталкиваться от того, какие у меня будут результаты. Конечно, хочется вернуться в своей лучшей форме на Кубок мира и побороться за награды чемпионата мира.

Уже два раза предлагали работать тренером по стрельбе, но на данный момент я пока биатлонист, потому что хочу ещё немножко побегать. Да, возможно, если после этого сезона я закончу свою спортивную карьеру, возможно, буду тренером, не знаю, буду смотреть, какие будут варианты и предложения», — приводит слова Волкова rusbiathlon.ru.