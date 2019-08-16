Васильев — о контракте Логинова с СБР: конфликтная ситуация на ровном месте

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не соглашается на предложенные Союзом биатлонистов России (СБР) условия контракта, чтобы не нарушают обещания, которые спортсмен дал своим спонсорам, помогавшим ему во время дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я знаю позицию Александра: у него есть определённые обязательства перед спонсорами, которые помогали ему во время дисквалификации, и, будучи человеком слова, он выполняет данное им обещание. В этой ситуации я не понимаю другого: почему нельзя было всем вместе собраться и договориться? Ситуация элементарная, можно же было пригласить в СБР его спонсоров, чтобы сесть за одним столом и всё обсудить.

Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте, и сейчас она может зайти в тупик по причине отсутствия попытки поговорить со спортсменами напрямую, а не через прессу. На самом деле, никакой проблемы не существует, разрешаются и более сложные ситуации. Думаю, что с ребятами надо встретиться, президенту СБР поговорить один на один с Логиновым.

Теперь же из-за рядового вопроса приходится держать всю страну в напряжении. Такие ситуации должны обсуждаться внутри структуры, доводить до такого недопустимо", — приводит слова Васильева ТАСС.