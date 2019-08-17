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Губерниев: руки прочь от биатлонистов, СБР!

Губерниев: руки прочь от биатлонистов, СБР!
Биатлон / Кубок мира 0

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Союз биатлонистов России помогать спортсменам, решая организационные вопросы участия в соревнованиях.

«Друзья, двукратный олимпийский чемпион и большой друг программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Дмитрий Васильев сообщил важное!

Оказывается, биатлонисты сборной России ещё в прошлом году сами вызвали такси в аэропорт на сборе в Финляндии! Потом ждали и мёрзли два часа! Ждали открытия аэропорта!

Это переходит все границы! Требую от СБР прекратить издевательства над спортсменами сборной страны! Мы будем создавать петиции и писать в инстанции!

Руки прочь от наших биатлонистов, СБР! Вызывайте такси и джеты ребятам, они заслужили! И купите им аэропорт!» – написал Губерниев в «Инстаграме».

Стали известны все претензии Логинова и сборной России по биатлону к СБР
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