Швейцарский биатлонист назвал русский язык грубоватым

Швейцарский биатлонист Мартин Егер ответил на вопрос о том, чем Швейцарии отличается от Беларуси. На минувшей неделе он женился на олимпийской чемпионке белорусской биатлонистке Надежде Скардино.
«Люди отличаются. Швейцарцы, прежде чем попросить о чём-то, поинтересуются, как ваши дела, какие новости. Я бы назвал их более корректными. А вы довольно прямолинейные: сразу к делу.
С другой стороны, не могу быть до конца объективным, потому что плохо понимаю русский и иногда неправильно улавливаю суть происходящего. Свежий пример: вчера Надя болтала по телефону с подругой. Звучало это довольно жёстко и агрессивно. Но, посмотрев на выражение её лица, сразу понял: она улыбается, всё окей. Просто русский язык кажется мне грубоватым.
На данный момент мои учителя — это Надя и интернет. Русский даётся нелегко, но есть цель его освоить. Кстати, меня забавляет, что многие слова пришли в русский из немецкого. Бывает, Надя говорит «шлагбаум» или «бухгалтер», а я спрашиваю: «Это на каком сейчас было?»
С Надей мы общаемся на английском. Параллельно она учит немецкий. Не могу сказать, что у нас случаются недопонимания из-за языкового барьера. Если недопонимания и случаются, то язык тут ни при чём", – цитирует Егера Tut.
Мартин также рассказал, как познакомился с будущей супругой.
«Кажется, впервые я обратил на неё внимание ещё в Сочи. Тогда в индивидуальной гонке был очень красивый подиум: Надя, Дарья Домрачева и швейцарка Селина Гаспарин. Но лично мы познакомились с Надеждой только в Пхенчхане. После завершения соревнований они с подругой приехали на дискотеку. Там же отдыхали и мы с приятелями. Разговорились, немного потанцевали, а через день было уже закрытие Игр. В следующий раз встретились с Надей в Тюмени и с тех пор уже не прекращали поддерживать связь», — сказал Егер.
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