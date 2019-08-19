Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина кандидатом на довыборы в ГД

Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона, бывшего биатлониста Антона Шипулина («Единая России»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее стало известно, что Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей.
«Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.
Задекларированный годовой доход Шипулина составил 10 млн рублей. Его избирательная кампания в настоящий момент обошлась спонсорам в 8 млн.
«Командой кандидата Алексея Коровкина, его избирательным штабом было принято такое решение, иск такой был подан в областной суд в пятницу вечером. В основе его лежит требование об отмене регистрации Антона Шипулина на основании представленной избирательной комиссией информации о зарегистрированных кандидатах… Все почему-то обнаружили, что он там утаил 13 миллионов, но это не является чем-то запретным. Это, скорее, просто для избирателей информация, что он вот так сделал. А основанием является наличие у него в собственности, в управлении иностранных акций немецкого Commerzbank.
Мы знаем, что Шипулин подал объяснение в избирательную комиссию и объяснил, что при выдвижении он не указал эту информацию по каким-то причинам, но потом он об этом узнал и до момента регистрации якобы произвёл отчуждение этих акций. У нас есть все основания сомневаться в этом, поскольку раз уже человек один раз предоставил недостоверные сведения, то он может и второй раз сделать так. Поэтому мы считаем, что суд должен по существу рассмотреть все эти обстоятельства и принять решение", — сообщил руководитель свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов.
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