Подчуфарова рассказала, почему решила вернуться в биатлон

Бронзовый призёр чемпионата мира—2017 россиянка Ольга Подчуфарова рассказала, почему приняла решение вернуться в биатлон. Объявление о завершении карьеры Подчуфарова сделала по окончании сезона-2017/18.
«В целом я пока достаточно сдержанна в комментариях на тему предстоящего сезона, потому что есть идеальная картина мира, а есть реалистичное к ней отношение. Если я для себя приняла такое решение, значит нахожу в себе силы, желание и мотивацию ввязаться в это ещё раз, пройти весь путь сначала, понимая при этом, сколько работы предстоит. В отличие от прошлого года, когда была абсолютно выгоревшей из-за целого кома проблем и усталости и не могла найти в себе внутренних сил выкарабкиваться из той ямы.
Желание пришло постепенно, был ряд событий, которые подталкивали в течение всей зимы, но я их скорее игнорировала. Было больше вопросов к себе, чем ответов. Весной тренер обозначил график сборов московской спортшколы в июне-июле, спросил, заказывать ли на меня место. Я чисто теоретически согласилась, ну и дальше пошло-поехало: из идеи «посмотреть, каким будет состояние» всё очень стихийно перешло в стандартные две тренировки ежедневно», — приводит слова Подчуфаровой ТАСС.
Возвращение 27-летней Подчуфаровой в профессиональный спорт должно состояться на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдёт в середине сентября в Чайковском Пермского края.
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