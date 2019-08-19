Малышко: остаюсь в Сочи, чтобы быть чуточку сильнее и точнее

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 года в эстафете российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что продолжит в Сочи подготовку к лыжероллерному фестивалю Мартена Фуркада в Анси. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября.
«До фестиваля Мартена Фуркада остаётся совсем немного. Я остаюсь в Сочи после тренировочного сбора и продолжаю подготовку, чтобы быть чуточку сильнее и точнее.
Кто будет рядом с Анси, заезжайте поболеть за своих! Кстати, лыжники тоже стартуют! Привет Глебу Ретивых!» — написал Малышко на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.
В фестивале в Анси также примут участие россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, норвежец Йоханнес Бё, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, финка Кайса Мякяряйнен и другие.
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