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Малышко: остаюсь в Сочи, чтобы быть чуточку сильнее и точнее

Малышко: остаюсь в Сочи, чтобы быть чуточку сильнее и точнее
Биатлон / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 года в эстафете российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что продолжит в Сочи подготовку к лыжероллерному фестивалю Мартена Фуркада в Анси. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября.

«До фестиваля Мартена Фуркада остаётся совсем немного. Я остаюсь в Сочи после тренировочного сбора и продолжаю подготовку, чтобы быть чуточку сильнее и точнее.

Кто будет рядом с Анси, заезжайте поболеть за своих! Кстати, лыжники тоже стартуют! Привет Глебу Ретивых!» — написал Малышко на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.

В фестивале в Анси также примут участие россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, норвежец Йоханнес Бё, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, финка Кайса Мякяряйнен и другие.

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