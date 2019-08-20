Васильев — о возможном недопуске Логинова: будет скандал планетарного масштаба

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг подписания контрактов с СБР биатлонистами. В частности, лидер команды Александр Логинов не соглашается на предложенные СБР условия соглашения.

«Лидеры сборной могут не поехать на этапы Кубка мира? Нет, конечно, такого не будет. Даже если об этом сейчас заходит речь, это только слова и не более. Я бы ещё понял, если бы речь шла о каком-нибудь двадцатом спортсмене в сборной. Но представить себе сборную без лидеров, и тем более без Логинова, невозможно. Если они из-за какой-то закорючки не поедут на соревнования, это будет скандал планетарного масштаба.

Как спортивный чиновник, я, конечно, понимаю, что организационные накладки случаются. Но в данном случае, все эти ошибки с логистикой — это исключительно ответственность СБР. Спортсмены не должны думать о таких моментах, их задача – тренировки и подготовка к стартам. Был, в общем, безобидный эпизод: возвращаясь со сбора в Финляндии, спортсмены сами оплатили такси, а потом ещё ждали два часа открытия аэропорта. Город маленький, и никто не подумал, что рано утром он может быть закрыт. Окей, случилась ошибка, но почему до сих пор перед ребятами никто не извинился и не компенсировал им затраты?



Я видел, что в комментариях болельщики тоже над этим иронизируют. Но проблема в том, что за год таких моментов набралось слишком много. Например, некоторые тренеры и спортсмены платили за перелёты на территории США из своего кармана. Тренерам эти деньги тоже до сих пор не компенсировали, спортсменам – обещали, но сделал это не СБР, а регионы. Разве это правильно? Ведь за финансирование участия команды в соревнованиях отвечает Министерство спорта. Функция СБР в данном случае – чтобы эти деньги доходили до своего адресата. Я не согласен с тем, что спортсмены капризничают и хотят слишком многого. Они требуют, чтобы соблюдались элементарные вещи", — цитирует Васильева «Спорт-экспресс».