Муж Кузьминой отреагировал на ситуацию с Логиновым и Союзом биатлонистов России

Даниэль Кузьмин, муж и тренер словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, прокомментировал ситуацию вокруг подписания контрактов с СБР биатлонистами. В частности, лидер команды Александр Логинов не соглашается на предложенные СБР условия соглашения.
«В чём-то я понимаю руководителей СБР. Их посыл спортсменам: забирайте хоть все рекламные места, но тогда и обеспечивайте себя полностью. С другой стороны, недовольство спортсменов тоже можно понять: не хватает чёткого регламента по местам и площадям для логотипов. Всегда можно найти компромисс. Если есть свободные места, спортсмены могут их купить у федерации за тысячу-две евро в год. Понятно, что лучшие места не будут свободны, но надо договариваться – это же бизнес, есть очень много хитростей.
Год назад в Словакии был такой же спор: сёстры Фиалковы не подписывали контракт с федерацией, потому что хотели больше денег. Все полоскали друг друга в СМИ до зимы. А чем закончилось? Сёстры пошли на уступки, подписали на тех же условиях, что и команда, потому что хотели выступать. И ради чего всё это было? Кстати, в итоге оказалось, что их потенциальные спонсоры ещё и были контрпродуктивны федерации.
Федерация заняла жёсткую позицию: не подписали – ну и не бегайте. Поэтому сейчас Логинову надо искать компромисс с СБР, потому что именно СБР заявляет на соревнования. Именно СБР состоит в Международном союзе – а не Саша Логинов. Мне сложно кого-то поддерживать в этом споре. Если ты в этой кухне не варишься, то и не знаешь всей правды. Это как в семье: когда разводятся – виноваты оба», – цитирует Кузьмина Sports.ru.
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