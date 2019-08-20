Решение по допинговому делу Васильевой должно быть вынесено к 30 августа

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) к 30 августа должен вынести решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил.

«Международный союз биатлонистов обещал дать ответ к 30 августа», — приводит слова Драчёва ТАСС.

28-летней Васильевой грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось расследованием дела, отказалось принять объяснения спортсменки о случайном характере пропуска третьего за последние 12 месяцев допинг-теста в феврале.

Решение по делу должны были принять ещё в апреле, но его рассмотрение затянулось.

В прошедшем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).