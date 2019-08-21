Олимпийская чемпионка Скардино опубликовала свадебные фото

Олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала фото со своей свадьбы. Её супругом стал швейцарский биатлонист Мартин Егер.

«Бывают дни, когда ты счастлив каждую минуту, с того момента, как проснулся, и до того момента, как заснул. И даже во сне, наверное, улыбаешься. 17.08 был именно такой день. Спасибо всем нашим близким, что приехали и разделили с нами эти прекрасные моменты, подарили нам незабываемые и очень трогательные минуты в этот день, искреннюю любовь и радость!» — написала Скардино.

Фото доступны в «инстаграме» Надежды Скардино.

Церемония прошла в деревне Домашны, находящейся неподалёку от Минска. Ранее стало известно, что пара ждёт ребёнка. Малыш должен родиться в конце осени.