Шипулин: в следующий раз в суд не пойду. Мне хватило

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение суда не снимать его кандидатуру с довыборов в Госдуму. Ранее стало известно, что бывший спортсмен скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей.
«Мне было интересно, я до этого ни разу не был в суде. Для меня это очень важная часть процесса. Не только избирательная кампания идёт, но и такие моменты возникают. В следующий раз, уже, наверное, не пойду. Мне хватило. Я потратил два часа своего времени, а мог потратить их на семью.
Для меня всегда основным было мнение людей, избирателей, которые голосуют за меня, поддерживают меня. Решение я для себя не менял, будем ждать выборов и посмотрим, какую поддержку мы получим.
Произошла чисто техническая ошибка. Я никогда раньше не подавал подобных деклараций. Я должен был знать все тонкости, но произошла такая ошибка. Скрывать у меня не было никакого умысла.
Будет ли разбор полётов, кто из команды допустил ошибку? Я в этой ситуации виноват на сто процентов, беру вину на себя», — сказал Шипулин в эфире Youtube-канала E1.RU.
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