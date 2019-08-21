Габриэла Коукалова постреляла из снайперской винтовки

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Габриэла Коукалова, завершившая профессиональную карьеру, попробовала себя в стрельбе из боевого оружия. Ей составила компанию бывшая партнёрша по национальной сборной Чехии Йитка Ландова, которая также завершила выступления.



«Мы с Йиткой тряхнули стариной и отправились на чисто женское развлечение. Стрельба была медленнее по сравнению с прежней формой, но это определённо настоящий адреналин. Снайперская винтовка», – написала Коукалова в своём «инстаграме».

Причиной завершения карьеры чешской биатлонистки стала травма икроножных мышц, из-за которой спортсменка пропустила два предыдущих сезона. 29-летняя чешка является победительницей Кубка мира в сезоне-2015/16.