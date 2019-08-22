Сборная России прибыла на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичи

Основная и юниорская сборная России прибыли в Раубичи (Беларусь), где с 23 по 25 августа пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Российские спортсмены провели первую тренировку на местном стадионе.

Фото доступны в «инстаграме» Союза биатлонистов России.

«По словам главы спортивной делегации, заслуженного тренера России, Александра Селифонова – все спортсмены чувствуют себя хорошо. Синоптики прогнозируют на время чемпионата мира теплую погоду, хотя не исключают кратковременных дождей», — говорится в сообщении.



В основной состав сборной России вошли Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина.



В состав резервной команды включены Игорь Малиновский, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.