Сборная России прибыла на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичи

Основная и юниорская сборная России прибыли в Раубичи (Беларусь), где с 23 по 25 августа пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону. Российские спортсмены провели первую тренировку на местном стадионе.
Фото доступны в «инстаграме» Союза биатлонистов России.
«По словам главы спортивной делегации, заслуженного тренера России, Александра Селифонова – все спортсмены чувствуют себя хорошо. Синоптики прогнозируют на время чемпионата мира теплую погоду, хотя не исключают кратковременных дождей», — говорится в сообщении.
В основной состав сборной России вошли Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина.
В состав резервной команды включены Игорь Малиновский, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.
- 22 августа 2019
-
13:32
- 21 августа 2019
-
22:16
-
19:42
-
17:13
-
14:49
-
14:27
-
11:32
- 20 августа 2019
-
18:56
-
18:48
-
15:28
-
09:38
- 19 августа 2019
-
23:59
-
21:37
-
19:29
-
16:03
-
13:12
-
12:39
- 18 августа 2019
-
13:29
- 17 августа 2019
-
19:10
-
08:45
- 16 августа 2019
-
19:47
-
17:57
-
15:17
-
13:55
- 15 августа 2019
-
21:29
- 14 августа 2019
-
19:20
- 13 августа 2019
-
18:59
-
15:47
- 12 августа 2019
-
22:18
-
10:58
- 11 августа 2019
-
19:01
-
17:41
-
12:07
- 10 августа 2019
-
19:17
-
15:43