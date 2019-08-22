Ростовцев: ещё в 2006 году знали, что Тихонов — человек не очень порядочный

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал о конфликте членов сборной России и Союза биатлонистов России (СБР), который случился в 2006 году. Напомним, на протяжении всего лета 2019 года СБР не может договориться с биатлонистами о продлении трудовых контрактов.
«До 2006 года основным спонсором СБР была группа компаний «Мечел». У команды были оформлены контракты, были премиальные, оставались места под личных спонсоров, персонал тоже получал определенные выплаты. В целом отношения между командой и «Мечелом» были закреплены юридически, ощущался достаток.
В то время президентом СБР был Александр Тихонов. Моё предположение: Тихонову не нравилось, что потоки «Мечела» шли мимо него.
После Олимпиады-2006 Тихонов собрал нас в Турине и сказал: биатлон популярен и успешен, нам не нужны копейки от «Мечела» – появится новый, хороший, богатый спонсор. Как потом оказалось, речь шла о компании Viessmann. У СБР и «Мечела» после того сезона заканчивался договор – Тихонов, вернувшись в Россию, занял деструктивную позицию: договор не продлили.
Летом-2006 нам объявили – есть новый спонсор, а название пока умолчим. Ну, не проблема – новый так новый, но давайте положим наши отношения со спонсором на бумагу. Это было требование команды, потому что уже тогда мы немного знали Александра Ивановича – в личных отношениях он выглядел не очень порядочным человеком.
Мы прилетели из Рамзау в «Шереметьево», туда же приехал Тихонов и устроил разборку. У нас был примерно такой диалог.
Я: Александр Иванович, команда хочет юридического закрепления.
Он: Это невозможно, выплаты будут только в первом квартале 2007-го, а вы чего-то требуете уже сейчас.
Я: Не проблема, хоть во втором квартале – давайте проговорим это на бумаге.
Он: Я понял, вы все тут зажравшиеся звезды. Но у нас хорошая молодежь, на Кубок мира поедет другой состав. Российский биатлон без вас не пострадает.
Я: Мы готовы к этому. В декабре приедем на «Ижевскую винтовку» и докажем, что сильнее всех. И сильнее всех на любых российских стартах. А вы будете объясняться перед государством за деньги, потраченные на нас при подготовке.
Помню, что Тихонов замешкался – он такого не ожидал. Мы друг друга по большому счету не услышали и на этом расстались.
Потом на команду началось давление через региональные федерации, органы исполнительной власти. Макса Чудова очень прессовали в Башкирии – обещали снять со ставки, исключить из университета.
Вскоре мне последовало предложение возглавить спорт в Красноярском крае. Я принял решение за пару дней и не вошел в сезон – остальная процедура шла без меня. Пацаны бегали с заклеенными логотипами Viessmann, так и не дождавшись контрактов. Капитаном потом стал Серега Рожков – и через год Тихонов его, по сути, кончил, выдавив из состава.
У нас тогда был имидж наглецов и бунтовщиков. Но годы спустя все понимают, что за человек Тихонов и что дело с ним иметь нельзя. Первой об этом заявила мужская сборная России в 2006 году.
В чем был интерес Тихонова так мутить воду с контрактами? С моей точки зрения, там мог быть чёрный нал. Как он договорился со спонсором, как бы шли финансы – не знаю. Никто ему не верил», – цитирует Ростовцева Sports.ru.
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