Аликин: Тихонов невзлюбил Рожкова и в итоге сожрал

Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин рассказал о конфликте 2006 года между биатлонистами и тогдашним главой СБР Александром Тихоновым из-за спонсорских контрактов.
«Я был на стороне спортсменов. Мы хотели, чтобы новый спонсор давал деньги команде и персоналу. Всё-таки люди носили рекламу, выступали – но не получали за это ничего. Тихонов устраивал скандалы, привлекал Бессеберга, говорил, что команду нельзя выпускать на старт. Бессеберг встречался с нами в Оберхофе и рассказывал об этом.
Команда хотела нормальных контрактных отношений, где всё регламентировано. Спортсмен ведь имеет право на гонорар, если носит на себе рекламу. А вдруг там кормушка? Деньги большого спонсора приходили на федерацию – а куда уходили? По большому счёту, хозяином этих денег был руководитель федерации.
Я не помню в деталях, чем всё закончилось, но на следующий год все бегали с открытыми логотипами. Кроме Сергея Рожкова. Он был у меня в команде – проходил по результатам, но его убрали – в этом случае решал не тренер. Может, ему досталось от Тихонова в отместку. Я уважаю Серёгу, но Тихонов его невзлюбил и в итоге сожрал», – цитирует Аликина Sports.ru.
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