Логинов сообщил, что его пригласили на встречу с правлением СБР

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, россиянин Александр Логинов рассказал о предстоящей встрече с руководством Союза биатлонистов России, которая запланирована на 27 августа.

Логинов до сих пор не заключил контракт с СБР, из-за чего рискует не попасть в заявку команды на Кубок мира.

«Нам предложили встретиться 27 августа, когда будет заседать правление СБР. Не знаю, как можно собраться всей командой в этот день – тем более в межсборье. У всех есть план подготовки к сезону, где каждый день буквально расписан. Я не могу приехать на сбор, не выполнив определённую работу. Кто-то только что вернётся с летнего чемпионата мира. Но и ехать нужно, когда уверен в диалоге. У меня такой уверенности нет», — приводит слова Логинова Sports.ru.