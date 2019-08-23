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Логинов сообщил, что его пригласили на встречу с правлением СБР

Логинов сообщил, что его пригласили на встречу с правлением СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, россиянин Александр Логинов рассказал о предстоящей встрече с руководством Союза биатлонистов России, которая запланирована на 27 августа.

Логинов до сих пор не заключил контракт с СБР, из-за чего рискует не попасть в заявку команды на Кубок мира.

«Нам предложили встретиться 27 августа, когда будет заседать правление СБР. Не знаю, как можно собраться всей командой в этот день – тем более в межсборье. У всех есть план подготовки к сезону, где каждый день буквально расписан. Я не могу приехать на сбор, не выполнив определённую работу. Кто-то только что вернётся с летнего чемпионата мира. Но и ехать нужно, когда уверен в диалоге. У меня такой уверенности нет», — приводит слова Логинова Sports.ru.

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