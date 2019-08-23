Васнецова — 2-я в квалификации суперспринта на первенстве мира в Раубичах

Россиянка Валерия Васнецова заняла второе место в квалификация суперспринта среди юниорок в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Лучший результат продемонстрировала представительница Украины Анна Кривонос.



Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь

Юниорки. Суперспринт. Квалификация

1. Анна Кривонос (Украина) — 9.47,0 (1+0).

2. Валерия Васнецова (Россия) — +7,7 (1+1).

3. Дарья Гембицка (Польша) — +16,7 (0+0)....

5. Анастасия Гореева (Россия) — +22,7 (2+1)...

17. Анастасия Халиуллина (Россия) — +51,3 (0+2)...

20. Владислава Гаврилова (Россия) — +58,5 (3+2).



Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня, 23 августа. Чемпионат мира завершится 25 августа.

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