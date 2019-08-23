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Экипировщик сборной России по биатлону срывает сроки поставки комплектов

Экипировщик сборной России по биатлону срывает сроки поставки комплектов
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отметил, что экипировщик национальной команды срывает сроки поставки спортивных комплектов на предстоящий сезон.

Сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь) стартовал чемпионат мира по летнему биатлону, но российские спортсмены до сих пор не получили экипировку. Начиная с прошлого сезона экипировщиком команды является компания KV+.

«Люди, которые её изготовляют, пока не исполняют своих обязательств. Но они должны всё сделать, сейчас выясняем причину задержки», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее Драчёв заявил, что СБР 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов. На заседание правления организации приглашены все биатлонисты.

Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов
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