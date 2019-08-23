Экипировщик сборной России по биатлону срывает сроки поставки комплектов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отметил, что экипировщик национальной команды срывает сроки поставки спортивных комплектов на предстоящий сезон.

Сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь) стартовал чемпионат мира по летнему биатлону, но российские спортсмены до сих пор не получили экипировку. Начиная с прошлого сезона экипировщиком команды является компания KV+.

«Люди, которые её изготовляют, пока не исполняют своих обязательств. Но они должны всё сделать, сейчас выясняем причину задержки», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее Драчёв заявил, что СБР 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов. На заседание правления организации приглашены все биатлонисты.