Сучилов — второй в квалификации суперспринта на ЧМ по летнему биатлону

Россиянин Семён Сучилов занял второе место в квалификации суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Лучший результат продемонстрировал представитель Словакии Мартин Отченаш.



Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Мартин Отченаш (Словакия) — 8.13,8 (0+1).

2. Семён Сучилов (Россия) — +6,1 (0+0).

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +6,1 (0+1)....

17. Вадим Филимонов (Россия) — +22,1 (1+2).

18. Эдуард Латыпов (Россия) — +23,2 (1+2)...

27. Александр Поварницын (Россия) — +44,3 (2+2)...

31. Сергей Корастылёв (Россия) — +49,7 (3+1).

32. Пётр Пащенко (Россия) — +50,8 (2+2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня, 23 августа.