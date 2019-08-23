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6 россиянок попали в финал суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону

6 россиянок попали в финал суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Все 6 россиянок квалифицировались в финал суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Лучший результат среди них продемонстрировала Тамара Воронина, занявшая шестое место. Первой стала Дарья Блашко из Украины.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Дарья Блашко (Украина) — +9.07,4 (0+0).
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — +1,5 (0+1).
3. Валентина Семеренко (Украина) — +8,1 (0+0)...
6. Тамара Воронина (Россия) — +16,6 (0+1).
7. Екатерина Глазырина (Россия) — +22,1 (0+1).
8. Виктория Сливко (Россия) —+26,8 (0+1)...
11. Ольга Дмитриева (Россия) — +33,2 (0+2).
12. Лариса Куклина (Россия) — +36,6 (1+1).
21. Кристина Резцова (Россия) — +1.02,3 (2+2).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.

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