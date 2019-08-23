Драчёв: сегодня лидер сборной Логинов, завтра будет Иванов. Главное — дисциплина

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что вокруг темы недовольства биатлонистов сборной страны условиями контрактов с организацией создан нездоровый ажиотаж.
Ранее трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказался подписывать соглашение с СБР. Недовольство условиями договора также высказали его партнёры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков. В контракте указаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, подписавший соглашение, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.
«Есть договор, без которого нельзя работать, вот и всё. Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация.
Сегодня лидер сборной Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок», — цитирует Драчёва ТАСС.
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