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Малиновский завоевал бронзу юниорского ЧМ по летнему биатлону в суперспринте

Малиновский завоевал бронзу юниорского ЧМ по летнему биатлону в суперспринте
Биатлон / Летний биатлон 0

Российский биатлонист Игорь Малиновский завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров в суперспринте. Золото на соревнованиях в Раубичах выиграл представитель Беларуси Никита Лобастов, ранее выступавший за Россию. Серебро досталось чеху Вицеславу Хорнигу.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Юниоры. Суперспринт
1. Никита Лобастов (Беларусь) — 14.47,5 (1+3).
2. Вицеслав Хорниг (Чехия) — +3,6 (0+3).
3. Игорь Малиновский (Россия) — +13,0 (1+1)...
11. Николай Дмитриев (Россия) — +58,2 (3+2).
12. Андрей Вьюхин (Россия) — +1.08,3 (3+3)...
15. Кирилл Бажин (Россия) — +1.14,1 (3+3).

По итогам квалификации из борьбы выбыл россиянин Вадим Истамгулов. Чемпионат мира завершится 25 августа.

Малиновский стал 5-м в квалификации суперспринта на ЧМ по летнему биатлону
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