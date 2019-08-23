Глазырина — о бронзе чемпионата мира: уровень моей подготовки пока непонятен

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала свою бронзовую медаль суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах (Беларусь).
«Уровень моей подготовки? Пока непонятно. Вроде тренируюсь, а где-то не получается. Я вижу, что я не сделала той работы, которую хотелось бы сделать. Может, так и надо тренироваться – я не знаю. Я могу сделать лучше. И в этой гонке я сделала: практически все получилось. Кроме спуска.
Возвращение в сборную? Ну если возьмут – почему нет? Пока каких-то определённых целей нет. Просто тренируюсь и повышаю своё мастерство. На данный момент не могу сравнивать себя с девочками, которые выступают и показывают результаты зимой. Здесь – одни роллеры. Зимой всё будет по-другому. И это зависит не только от меня», — передаёт слова Глазыриной корреспондент «Чемпионата» Ксения Калаур.
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