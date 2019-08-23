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Васнецова: настолько устала, что уже не хотелось промахиваться

Васнецова: настолько устала, что уже не хотелось промахиваться
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в суперспринте на летнем чемпионате мира среди юниоров в Раубичах (Беларусь).

Конечно, победы вызывают больше эмоций, к тому же приятных. Когда случаются неудачи, то я просто стараюсь не зацикливаться на них, не впадать в транс, а стать еще злее и сильнее.

Суперспринт на летних чемпионатах мира? Со старта было ощущение, что это обычный масс-старт, а после двух рубежей уже напоминало гонку преследования.

После промаха на последнем рубеже я смогла быстро переключиться. Было слышно, что не прошел габарит, потому что по звуку создавалось впечатление, что мишень закрылась. Но я настолько устала, что уже не хотелось промахиваться, чтобы не бежать лишние метры дистанции», — цитирует Васнецову официальный сайт «Матч ТВ».

Васнецова выиграла золото в суперспринте на юниорском ЧМ по летнему биатлону
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