Васнецова: настолько устала, что уже не хотелось промахиваться

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в суперспринте на летнем чемпионате мира среди юниоров в Раубичах (Беларусь).
Конечно, победы вызывают больше эмоций, к тому же приятных. Когда случаются неудачи, то я просто стараюсь не зацикливаться на них, не впадать в транс, а стать еще злее и сильнее.
Суперспринт на летних чемпионатах мира? Со старта было ощущение, что это обычный масс-старт, а после двух рубежей уже напоминало гонку преследования.
После промаха на последнем рубеже я смогла быстро переключиться. Было слышно, что не прошел габарит, потому что по звуку создавалось впечатление, что мишень закрылась. Но я настолько устала, что уже не хотелось промахиваться, чтобы не бежать лишние метры дистанции», — цитирует Васнецову официальный сайт «Матч ТВ».
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