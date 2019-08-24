Васильев: отмена сбора в Петербурге — очевидная организационная недоработка СБР

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил суть претензий лидера национальной команды Александра Логинова к Союзу биатлонистов России (СБР) в отношении организации сборов и изменения график подготовки в последний момент. Речь, как оказалось, идёт о переносе сбора из Кавголово под Санкт-Петербургом в Тюмень.
«Действительно, у мужской сборной России был в планах сбор в Санкт-Петербурге. Но такие вещи делаются заранее. База не может ждать до последнего, пока кто-то не соизволит сообщить ей планы. А тут всё было сказано в последний момент перед планируемым сбором. И естественно, база отказала сборной команде. Это очевидная организационная недоработка СБР.
Из-за несвоевременного информирования базы пришлось – на ходу – переделывать тренировочные планы спортсменов национальной команды. Спортсмены женской и мужской команд с удовольствием приезжают в Кавголово. Лыжный тоннель на базе хорошо подходит для летней подготовки. Саша сказал об этом в интервью.
Я уже много раз говорил, что претензии Саши и других спортсменов – не только из-за спонсорских мест на экипировке. Просто общий организационный уровень СБР на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Спортсмены предъявляют справедливые требования. Они не хотят быть заложниками организационных проколов. Они хотят чётко знать: когда и куда поедут. Когда будут куплены билеты? Будут ли куплены вообще? Спортсмены не требуют денег и премиальных. Они хотят чёткой организации. Хотят знать, кто будет отвечать за недоработки. И они не видят, чтобы эти моменты были прописаны в контрактах», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
- 24 августа 2019
-
00:54
-
00:27
- 23 августа 2019
-
22:21
-
19:17
-
18:42
-
18:32
-
18:13
-
16:04
-
15:29
-
14:35
-
13:59
-
13:28
-
13:23
-
12:54
-
11:45
-
11:35
-
11:08
-
11:05
-
10:00
-
06:00
- 22 августа 2019
-
15:34
-
15:30
-
13:32
- 21 августа 2019
-
22:16
-
19:42
-
17:13
-
14:49
-
14:27
-
11:32
- 20 августа 2019
-
18:56
-
18:48
-
15:28
-
09:38
- 19 августа 2019
-
23:59
-
21:37