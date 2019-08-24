Васильев: отмена сбора в Петербурге — очевидная организационная недоработка СБР

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил суть претензий лидера национальной команды Александра Логинова к Союзу биатлонистов России (СБР) в отношении организации сборов и изменения график подготовки в последний момент. Речь, как оказалось, идёт о переносе сбора из Кавголово под Санкт-Петербургом в Тюмень.

«Действительно, у мужской сборной России был в планах сбор в Санкт-Петербурге. Но такие вещи делаются заранее. База не может ждать до последнего, пока кто-то не соизволит сообщить ей планы. А тут всё было сказано в последний момент перед планируемым сбором. И естественно, база отказала сборной команде. Это очевидная организационная недоработка СБР.

Из-за несвоевременного информирования базы пришлось – на ходу – переделывать тренировочные планы спортсменов национальной команды. Спортсмены женской и мужской команд с удовольствием приезжают в Кавголово. Лыжный тоннель на базе хорошо подходит для летней подготовки. Саша сказал об этом в интервью.

Я уже много раз говорил, что претензии Саши и других спортсменов – не только из-за спонсорских мест на экипировке. Просто общий организационный уровень СБР на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Спортсмены предъявляют справедливые требования. Они не хотят быть заложниками организационных проколов. Они хотят чётко знать: когда и куда поедут. Когда будут куплены билеты? Будут ли куплены вообще? Спортсмены не требуют денег и премиальных. Они хотят чёткой организации. Хотят знать, кто будет отвечать за недоработки. И они не видят, чтобы эти моменты были прописаны в контрактах», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Стали известны все претензии Логинова и сборной России по биатлону к СБР