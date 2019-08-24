Российская биатлонистка Гореева едва не лишилась бронзы летнего ЧМ из-за осы

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что могла лишиться бронзовой медали чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь) из-за осы, которая села ей на палец во время стрельбы.

Гореева стала третьей в спринтерской гонке среди юниорок.

«Ос здесь много, но меня, слава богу, еще не кусали. Я их ужасно боюсь, и когда сегодня стреляла из положения стоя, одна села мне на палец. Но я не потеряла концентрацию.

Если честно, я думала, что этот чемпионат пройдет для меня без призов, потому что сюда мы прибыли после сбора на высоте в Сочи и состояние сейчас оставляет желать лучшего. Но меня приехали поддержать родители, что, возможно, помогло мне вступить достойно", — приводит слова Гореевой ТАСС.