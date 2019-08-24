Поварницын и Латыпов — призёры ЧМ по летнему биатлону в спринте

Россиянин Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Победу одержал выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин, для которого это уже второе золото соревнований. Накануне Лапшин выиграл суперспринт.

Бронзовым призёром чемпионата мира стал россиянин Эдуард Латыпов, занявший аналогичную позицию в суперспринте.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Спринт. 7,5 км

1. Тимофей Лапшин (Корея) — 20.48,0 (1 промах)

2. Александр Поварницын (Россия) — отставание 4,1 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — +15,3 (2)…

10. Семён Сучилов (Россия) — +36,3 (2)…

16. Пётр Пащенко (Россия) — +58,8 (3)…

21. Сергей Корастылёв (Россия) — +1.09,7 (0).

29. Вадим Филимонов (Россия) — +1.30,5 (3).