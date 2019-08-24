Поварницын: с лыжероллерами ещё в процессе улучшения отношений
Российский биатлонист Александр Поварницын, ставший вторым в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь), намерен бороться за победу в гонке преследования.
«Раубичи – особенное место. Помогает мне побеждать. С лыжероллерами подружился, хотя мы ещё в процессе улучшения отношений. Достаточно специфический вид передвижения: на них надо прямо катить. Раскатил – и держи скорость. Но лыжи мне всё-таки нравятся больше: ехать приятно и падать не так страшно.
В следующем сезоне надеюсь попасть в топ-30, а лучше — в топ-20 на этапах кубка. Вчера что-то замешкался, да и вообще, суперспринт — не моё. А вот гонка преследования – моё. Буду бороться», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ксения Каллаур.
Поварницын и Латыпов — призёры ЧМ по летнему биатлону в спринте
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