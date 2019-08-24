Глазырина: второй старт подряд быть в тройке – это показатель

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о победе в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь), которую она разделила с чешкой Луцией Харватовой. Накануне Глазырина выиграла бронзу в суперспринте.

«Сегодня было тяжелее. Однако второй старт подряд быть в тройке – это показатель. По крайней мере, для меня. Я готова, бежать могу, однако планирую продолжать набирать форму там, где ещё не успела. Уверенности не прибавилось, она придёт зимой, когда смогу применить всё, чему научилась за лето.

Завтра однозначно побегу, как не бежать? Надеюсь, сохраню качество стрельбы, ведь моё первое место именно благодаря стрельбе. Тем не менее посмотрела статистику и поняла, что можно стрелять быстро и качественно.

Вчера была не удовлетворена работой на спуске, сегодня доработала до конца. Формой и результатами на сегодня довольна. Но, как уже сказала, буду продолжать работать», — сказала Глазырина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Каллаур.